Fethiyespor-Keçiörengücü: 3-0





STAT: Fethiye Şehir



HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxxx), Murat Şener (xxx), Cemil Tunç (xxx)



FETHİYESPOR: Kubilay (xxx)- Cihan (xxx), Bayram (xxx), Hüseyin Atalay (xxx), Hakan (xxxx), Mert (xxx), Selçuk (xxx), Cemre (xxxx) (Dk.82 Emir), Aytaç (xxx) (Dk.89 Emre), Oktay (xx) (Dk.53 Oğuzhan xxx), Hakkı (xxx)



KEÇİÖRENGÜCÜ: Egemen (x)- Berat (x) (Dk.67 Muhammet x), Tarık (x) (Dk.56 Timur x), Uğur (xx), Ayhan (x) (Dk.71 Umut x), Yasin (xx), Hüseyin (x), Yıldıray (xx), Veysel (xx), Burak (x), Ahmet (x)



GOLLER: Dk.2, Dk.80 Cemre, Dk.39 Hakan (Fethiyespor)



SARI KARTLAR: Hüseyin Atalay, Mert (Fethiyespor), Hüseyin, Ahmet, Burak, Egemen (Keçiörengücü)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lige tutunma mücadelesi veren Fethiyespor, ilk 5 hesapları yapan Keçiörengücü'nü evinde 3-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala kümede kalma yolunda büyük avantaj yakaladı. Fethiyespor son maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynarken, Anadolu Üsküdar Bucaspor'u konuk edecek.



2'nci dakikada Fethiyespor kaleci Kubilay'ın uzun pasında Keçiörengücü ceza sahasında topla buluşan Cemre, Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cemre, kaleciyi ters köşeye yatırdı: 1-0.



13'üncü dakikada Tarık'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa, Hüseyin Güngör ayak içi vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.



18'inci dakikada Hüseyin Atalay'ın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı çıktı.



21'inci dakikada Tarık sağdan içeri kesti, arka direkteki Yıldıray'ın gelişine sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.



39'uncu dakikada Fethiyespor, ikinci golü buldu. Cemre'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hakan, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciyi avladı: 2-0.



45'inci dakikada konuk ekipten Yıldıray, serbest vuruştan ceza sahasına ortaladı. Burak'ın kafa vuruşunda kaleci Kubilay parmaklarının ucuyla topu kornere tokatladı.



59'uncu dakikada Fethiyespor atağında sağ çizgiye inen Mert'in yerden kale alanına çevirdiği topa, Cemre dokunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



66'ıncı dakikada savunmadan seken topu ceza alanında kontrol eden Cemre, kaleciyi çalımladıktan sonra pasını çıkardı. Aytaç'tan önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.



80'inci dakikada Fethiyespor atağında savunmayı önde yakalayan Aytaç, Keçiörengücü ceza sahasına girer girmez topu boş pozisyondaki Cemre'nin önüne bıraktı. Cemre yerden düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.



- Fethiye