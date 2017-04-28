Fethiyespor Kader Maçında

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Keçiörengücü'nü 3-0 yenip kümede kalma umutlarını artıran Fethiyespor, yarın play off'u garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda oynayacak.



Kazım Karabekir Stadı'nda Serhad Ürkmez'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.30'da start alacak. Fethiyespor'a lige tutunması için beraberlik de yeterli olacak. Fethiyespor rakibine mağlup olursa düşme hattındaki Anadolu Üsküdar'ın Bucaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.



Fethiyespor'da kart cezalıları Mert Er ve Hüseyin, Erzurum deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Kavlak istedikleri skoru elde ederek yollarına 2'nci Lig'de devam edeceklerini iddia etti. Rakiplerin durumuna bakmaksızın kendi kaderlerini kendilerinin çizeceğini belirten Kavlak, şöyle devam etti:



"Son 3 haftadır çok iyi mücadele edip, iyi sonuçlara imza attık. Erzurum'da da kendi oyunumuzu ortaya koyup puan ya da puanlar alacağız. Fethiyespor kesinlikle küme düşmeyecek." - Fethiye