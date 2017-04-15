Fethiyespor İnanıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon birçok maçta son anlarda yediği gollerle puan kaybeden Fethiyespor, üst üste 2 hafta da uzatma golleriyle puan aldı.



Anadolu Üsküdar deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fethiyesspor, 90+5'inci dakikada ağları sarstı, kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Geçen hafta 3-0 geriden gelip 4-3 mağlup ettiği Zonguldak Kömürspor'u Cemre'nin 90+2'nci dakikada attığı golle yenen Fethiyespor, kalan 2 hafta öncesi moral kazandı. Grupta 34 puanla düşme hattında yer alan Fethiye'de kritik puanlar aldıklarını söyleyen Teknik Direktör Fatih Kavlak, "Son anlara kadar inancımızı kaybetmedik. Keçiörengücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) karşılaşmalarını da kayıpsız geçerek kümede kalacağız" dedi. - Fethiye