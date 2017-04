Fethiyespor'da Keçiörengünü Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta yılın maçı Pazar günü Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak. Kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor var olma şansını iyi kullanmak istiyor. Fethiyespor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken Fethiye'nin de karşılaşma için kenetleneceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak karşılaşmayı 10 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor. Fethiye Belediye Başkanı ve Fethiyespor Onursal Başkanı Behçet Saatcı tüm Beşkazalıları Pazar günü oynanacak karşılaşmaya davet ederek "Birlik beraberlik içinde olduğumuz her şeyi kazandık. Bunu da kazanacağız" diye konuştu.



2.Lig Beyaz Grup'ta ligin evindeki son maçını Keçiören Gücü karşısında oynayacak Fethiyespor bu maçta var olma gücünü de sahaya koyacak. Lacivert beyazlı futbolcular maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Kavlak yönetiminde sürdürürken Fethiyespor Onursal Başkanı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiyespor'un efsane başkanlarından Esad Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri de lacivert beyazlılara moral vermek için antrenmanları yakından izledi. Fethiyespor'da ümit milli takım seçmelerine katılan Fatih Kuruca, Hakkı Can Aksu ve Oğuzhan seçmelerden dönerek takımla antrenmana çıktılar. Futbolcuların oldukça hırslı olması dikkat çekerken Teknik Direktör Fatih Kavlak da futbolcularına kazanmaları için adeta beyinlerini yıkıyor. Galibiyete şartlanan futbolcular rakibin gücünü bildiklerini ancak kendilerinin de güçlü olduğunu söylediler. Fethiyespor Başkanı Okan Uysal taraftarları bu maça beklediklerini belirterek, "Bu maçtan mutlaka 3 puan almak gerekiyor. Tribün desteği ile 3 puanla bu maçı da kapatmayı hedefliyoruz"dedi.



"Averaja bırakmayacağız"



Fethiyespor Başkanı Okan Uysal; "2 maça çıkacağız ama en önemli ayağı bu ayak. Bu maçtan mutlaka 3 puanı almak gerekiyor. Bizde de bu güç, bilgi ve tecrübe var. Bu maçı kolaylıkla geçip son maçı da 3 puanla kapatmayı hedefliyoruz. Bu güne kadar şans bizden yanaydı. Bu şansımızı kullanıp ligde kalmayı hedefliyoruz" dedi.



Uysal; "Eğer beraberliklerde ister gollü olsun ister golsüz fark etmiyor. Beraberlikler eşit sayılıyor. Bu nedenle genel averaja bakılıyor. Şuanda Anadolu Üsküdar iki golle bizden yukarıda. Bundan dolayı Anadolu Üsküdar bizim üstümüzde gibi gözüküyor ama biz bu işi averaja bırakmayacağız. Takımda kart cezalısı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Takımımızda herkes yerli yerinde. Bu saatten sonra kimin oynadığının da bir önemi yok. Önemli olan yürekten ve inanarak oynayıp bu maçı kazanmak. Bunun en güzel örneği Zonguldak maçıydı. 90 dakika mücadele ederseniz bu işin sonucunda gülen taraf siz olursunuz" diye konuştu.



"Çocuklara ücretsiz"



Fethiyespor-Keçiörenspor karşılaşmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününe denk gelmesinden dolayı biletlerin çocuklara ücretsiz olduğunu kaydeden Başkan Uysal; "Çocuklardan 23 Nisan'da her hangi bir ücret alınmayacak. Maraton tribünü ve kale arkası yetişkinlere 1 lira. Betonarme 10 lira. Burada paranın önemi yok. Burada önemli olan insanların stada gelip Fehtiyespor'a destek vermesi" dedi.



"Taraftarları mutlu edeceğiz"



Fethiyespor Kaptanı Mert Er Estik ise; "Zonguldak maçında olduğu gibi bütün taraftarlarımızı Keçiören maçına bekliyoruz. Bu hafta Keçiören'den mutlak galibiyeti alıp taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Taraftarlarımızın desteğini 90 dakika değil 95 dakika istiyoruz" dedi. - MUĞLA