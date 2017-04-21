Fethiyespor'da Keçiörengücü Maçı Hazırlığı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, hafta sonu sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.



Lacivert-beyazlı futbolcular, şehir stadında teknik direktör Fatih Kavlak yönetimindeki antrenmanda düz koşunun ardından çift kale maç yaptı.



Antremanı, Fethiyespor Kulüp Başkanı Okan Uysal ile Fethiyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Behçet Saatcı da izledi.



Gazetecilere açıklama yapan Uysal, karşılaşmayı izlemek için 10 bin seyirci beklediklerini ve 3 puanı alarak yola devam edeceklerini söyledi.



Ligde kalmak için Keçiörengücü maçından alınacak 3 puanın çok önemli olduğunu dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:



"Bu maçtan mutlaka 3 puanı almak gerekiyor. Bizde de bu güç, bilgi ve tecrübe var. Bu maçı kolaylıkla geçip, son maçı da 3 puanla kapatmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar şans bizden yanaydı. Bu şansımızı kullanıp ligde kalmayı hedefliyoruz. Bu saatten sonra hangi futbolcunun oynadığının da bir önemi yok. Önemli olan yürekten ve inanarak oynayıp bu maçı kazanmaktır."