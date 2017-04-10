Fethiyespor'da Bayram Var

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3-0 geriye düştüğü maçta Zonguldak Kömürspor'u son 13 dakikada bulduğu gollerle 4-3 mağlup eden Fethiyespor'da bayram sevinci yaşanıyor. Haftayı galibiyetle kapatmasına rağmen 1 basamak gerileyip averajla düşme hattına inen lacivert beyazlı ekipte "Biz bitti demeden bitmez" diyen Başkan Okan Uysal, "Son 4 haftada kümede kalmak için gerekli puanları toplayıp ligde kalacağız" diye konuştu.



Futbolcuların Zonguldak Kömürspor maçında ortaya koydukları kazanma hırsıyla kurtuluş meşalesini yaktığını sözlerine ekleyen Başkan Uysal şöyle devam etti:



"Her zaman söylediğim gibi inananlar asla kaybetmez. Biz futbolcusuyla, teknik adamıyla, yöneticisi ve taraftarıyla ligde kalacağımıza inanıyoruz. Cuma günü bizimle aynı puanda ve averajla bir basamak üzerimizde yer alan Anadolu Üsküdar'ı deplasmanda mağlup ederek kümede kalma yolunda bir adım daha atacağız."



- Fethiye