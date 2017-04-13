Fethiyespor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor'a Konuk

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 3-0 geriye düştüğü maçta Zonguldak Kömürspor'u 4-3 mağlup ederek mucizevi bir galibiyete imza atan düşme potasındaki Fethiyespor, yarın kendisiyle aynı puan ve averajla bir basamak üzerinde yer alan Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile deplasmanda karşı karşıya gielecek. İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek.



Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı Emir ile sarı kart cezalısı Hüseyin Cihan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Kavlak, İstanbul'dan 3 puanla döneceklerini belirterek, "İki takım için de kritik bir maç olacak. Küme düşme hattından kurtulmak istiyoruz. Kayba tahammülümüz yok" diye konuştu. - İzmir