Fethiyespor 10 Bin Taraftar Bekliyor

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta 34 puanla düşme potasında yer alan Fethiyespory, pazar günü ağırlayacağı Keçiörengücü'nü yenerek kümede kalma yolunda avantaj yakalamak isterken Başkan Okan Uysal taraftardan destek istedi.



Rakiplerinin de play off hesapları yaptığını vurgulayan Başkan Uysal, "Fethiye halkının takımına sahip çıkmasını istiyoruz. Pazar günü stada 10 bin taraftar bekliyoruz" dedi. Zorlu randevudan 3 puanla ayrılacaklarını da iddia eden Okan Uysal, "Takımımda kalan 2 maçı da kazanacak potansiyel var. Önemli olan hedefe kilitlenmek ve inanmak. Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.



Teknik direktör Fatih Kavlak ise sakat ve cezalı futbolcularının bulunmadığını dile getirerek, "Herkes karşılaşmaya çok iyi hazırlandı. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" yorumunu yaptı.



- Fethiye