Fethiyeli Stajyer Hemşireler Bakım Hizmetinde

Fethiye Özel Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı, Fethiye Özel Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 3 öğrenci, Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 5 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmenin Almanya'daki stajları devam ediyor.



Bu çerçevede Almanya'nın Ludwigshafen kentinde evde bakım hizmeti sunan MKS Medical Ludwigshafen şirketini ziyaret eden Fethiyeli stajyer hemşireler, Almanya'da uygulanan sistem hakkında bilgi aldılar. MKS Medical Şirketi sahibi Sertaç Bilgin'den bu konuda bir brifing alan hemşireler, şirketin hasta ziyaretlerine katılarak uygulamanın nasıl yapıldığı yakından izleme fırsatı buldular. - LUDWIGSHAFEN