Fethiye ve Seydikemer Müftüleri İçin Veda Yemeği

Fethiye İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nun İstanbul Sarıyer'e, Seydikemer ilçe Müfütüsü Ali Can'ın da Mersin'e tayini çıkmasından dolayı Ece Sarayda veda yemeği düzenlendi.



Yemeğe Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, daire amirleri ve Muğla'nın diğer ilçelerinde görev yapan ilçe müftüleri katıldı. Veda yemeğinde Müftü Kadıoğlu ve Can'a ilçede yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı Muğla İl Müftülüğü tarafından teşekkür plaketi verildi.



Kadıoğlu"Fethiye Halkını Seviyorum"



Müftü Oğuzhan Kadıoğlu; "Devletimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza bana böyle bir görevi tevdi ettiği için, bana bu onuru bahşettiği için kendimi bahtiyar hissediyorum. 4 yıl içerisinde Fethiye halkıyla dilimizi uyuşturarak beraber omuz omuza vererek dini hizmetlerimizi çok ciddi manada arttı. Ben tek başıma bu faaliyetleri gerçekleştirebilmiş değilim. Bana 4 yıl boyunca rehberlik eden Sayın Kaymakamımız, Sayın İl Müftümüz, bana omuz veren arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Seven sevilir düşüncesiyle ben Fethiye'yi sevdim, Fethiye'nin insanlarını sevdim. Hayatım boyunca unutamayacağım en önemli zaman dilimini burada geçirdim. Ölünceye kadar anlatabileceğim eserleri burada bırakıyorum. Benden sonra gelecek din görevlisi müftü arkadaşımıza ve Fethiyelilere önemli bir miras bıraktığımı düşünüyorum. İnşallah yeni gelen Müftü arkadaşım ve Fethiyeliler bu mirasa sahip çıkarak güzel işler yapacaktır" diye konuştu.



Koçak "Müftümüz Dört Dörtlük Hizmet Sundu"



İl Müftüsü Abdurrahman Koçak; "Her vedada bir hüzün vardır. Bugün onu yaşıyoruz. Gelen gider, konan göçer ancak baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış. Önemli olan hayırlı, güzel hizmetler yapabilmektir. İlçe müftümüz Oğuzhan Bey burada 4 yıl kaldı ama bu 4 yılda dört dörtlük hizmet sundu. Bu hizmetlerin öncüsü olması sebebiyle kendisine ve kendisine destek veren Kaymakamımıza, idari arkadaşlarımıza ve her kademede görev yapan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fethiye çok güzel hizmetleri hak eden güzel bir ilçemiz. Müftü Kadıoğlu ilçeye geldiği günden itibaren kadın erkek, yaşlı genç, engelli engelsiz hatta toplumun dezavantajlı grupları içerisinde yer alan yetimlere yönelik çalışmalarıyla öne çıkmış. Yaptığı güzel hizmetlerle hem şehrimizin hem hepimizin gönlünde bir yer tuttu. Fethiye'de yaptığı tüm hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum, bundan sonraki görev yerinde daha başarılı işler yapmasını diliyorum. Ali Bey kardeşimizde aynı şekilde Seydikemer'e geldiği günden beri güzel işler yaptı. Ali Can kardeşimize de bundan sonraki yaşamında yeni görev yerinde hayırlı işler yapmasını diliyorum" dedi.



Seydikemer İlçe Müftüsü Ali Can; "2 buçuk yıl Seydikemer'de görev yaptım. Seydikemer yeni bir ilçe. Bu ilçenin adım adım gelişmesinde yer aldık, görevler yaptık. Fethiye ve Seydikemer'i tanımaktan çok mutluyum" dedi.



Çalık"Hizmet Aşkı Olduğu Sürece Ülkemizin Her Yerine Gideriz"



Kaymakam Ekrem Çalık; "ilçe Müftümüz Oğuzhan Kadıoğlu, Fethiye'de güzel ve başarılı çalışmalar yaptı. Kur'an Kursu binası ve müftülük binası ile merkezdeki cami çevre düzenlemesi çok güzel çalışmalar. İçindeki çalışmalarda Hafız iho projesi Milli Eğitim ile birlikte organize edildi. Bu eğitim çalışmaları semeresini zamanla verecek, Fethiye bu anlamda kendisini ilim yuvası olarak gösterecek. Memuriyetler belli bir zaman için yapılır. Ben Türkiye'nin her yerini sevdim, dört bir yerinde görev yaptım. Ülkemizin her yeri cennet ama buralar daha fazla bir cennet. Yüreğimizde bu hizmet aşkı olduğu sürece ülkemizin her köşesine gitmeye hazırız" şeklinde konuştu. - MUĞLA