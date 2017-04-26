Fethiye Saklıkent Kanyonu'na Yarım Milyon Ziyaretçi Bekleniyor

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, geçen yıl 429 bin tatilci tarafından ziyaret edilen Saklıkent Kanyonu'nun bu yıl 500 bin tatilci ağırlaması bekleniyor.



Muğla- Antalya sınırında yer alan, 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 2015'te 409 bin, geçen yıl ise yüzde 5 artışla 429 bin yerli ve yabancı tatilci tarafından ziyaret edildi. 200 metre yüksekliğindeki dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuru ile macera tutkunlarının adresi olan kanyon; çamur banyosu, bungee jumping, rafting ve zipline gibi etkinlikleri çevresinde barındırıyor. Doğal klima olarak anılan kanyonda hava sıcaklığı, dışarıya göre 5 derece daha düşük hissediliyor. 40 güvenlik kamerasıyla 24 saat izlenen kanyonda, hava durumu erken uyarı sistemi de bulunuyor.



"500 BİN TATİLCİ BEKLİYORUZ"



Kanyona bu yıl 500 bin tatilci beklediklerini belirten Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Hava muhalefeti yaşandığında kanyonu ziyarete kapatacaklarını aktaran Karaömeroğlu, her yaştan insanın Kayadibi Mahallesi'ne gelerek kanyonu ziyaret edebileceğini kaydetti. Ziyaretçilerin 150 metre uzunluğundaki asma köprüden kanyona girdiğini aktaran Karaömeroğlu, "Asma köprünün bittiği yerde konaklama alanları var. Kanyon içinde macera aramak, yürümek isteyenler 2 kilometreye kadar yürüyebilir. 2 kilometreden sonrası profesyonellerin işi. Kanyonun uzunluğu 18 kilometre. Herkesi Seydikemer'e gelerek kanyonumuzu ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.