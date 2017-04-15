Fethiye Minibüsün Çarptığı Küçük Kız Öldü

Minibüsün çarptığı küçük kız öldü



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Berfin Geyik hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran minibüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye'den Dalaman istikametine seyreden Haim Kocasinan idaresindeki 07 SCP 22 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Berfin Geyik'e çarptı. Küçük çocuk yola savrularak ağır yaralanırken, kaza nedeniyle aniden duran minibüse aynı yöne seyir halinde olan Abdurrahman Ayazoğlu yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Ayazoğlu ile yanında bulunan oğlu 11 yaşındaki Kadir Ayazoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Berfin Geyik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.