Fethiye Mahalle Halkı Isyanı Her Gün Sırat Köprüsü'nden Geçiyoruz

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, Atlıdere Mahalle merkezi ile 40 haneli Sarısüleymanlar Mevkii'ni birbirine bağlayan demir köprünün ayaklarından birinin eğilmesi nedeniyle, yıkılma tehlikesi geçiriyor. Durumu protesto etmek isterken köprüden toplu halde geçen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25 kişi, "Her gün Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz" diye haykırdı. Muğla İl Özel İdaresi ve vatandaş işbirliğinde 2001'de, Eşen Çayı üzerine inşa edilen 60 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve 1.5 metre genişliğindeki demir köprünün ayaklarında, geçen Ocak ayındaki sel nedeniyle aşınma meydana geldi. Akarsuya basan ayaklarından biri yana eğilince, 50 santimetre çökme meydana gelen köprünün demir korkulukları da eğilip, büküldü. Sarısüleymanlar Mevkii'nin içme suyu boru hattını da üzerinde taşıyan köprüde, yıkılma tehlikesi gözle görülür hale geldi. Ancak buna rağmen köprüden her gün, servise binecek öğrenci ve orman işçilerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi geçiyor.



"SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYORUZ"



Bu sabah Sarısüleymanlar Mevkii'nden gelerek toplu halde yıkılmak üzere olan köprüden geçen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 25 kişi, başka bir alternatifleri olmadığını belirterek durumu protesto etti. Köprüyü kullanmamaları durumunda yollarının 20 kilometre uzadığını anlatan vatandaşlar, tamirat çalışmanın biran önce başlamasını istedi. Vatandaşlar toplu halde "Atlıdere'de yaşıyoruz, Sırat köprüsünden geçiyoruz" diye haykırdı.



İKİ YAKANIN SOSYAL BAĞLARI KOPTU



Atlıdere Mahalle Muhtarı Abdurrahman Güngör, köprüdeki yıpranma nedeniyle iki yakasında yaşayan vatandaşların sosyal bağlarının koptuğunu belirterek, su debisinin arttığı dönemlerde kimsenin köprüden geçmeye cesaret edemediğini söyledi. Akrabaların misafirliğe gelip gitmeyi bıraktığını belirten Güngör, düğün ve yemeklere de diğer yakadan kimsenin gelemediğini kaydetti. Köprünün tamiratıyla ilgili verdiği dilekçelerden bir sonuç alamadığını aktaran Güngör, "Bütün yetkili birimler geldi, köprüyü inceledi. Ancak köprünün sahibini bulamadık. Şuan vatandaşlarımızın can güvenliği yok. Üstelik bu köprü çökerse, Sarısüleymanlar 6 ay susuz kalır." dedi.



"KÖPRÜ YIKILDI, YIKILICAK"



Bölge sakinlerinden 3 çocuk annesi Cihangül Küçükala da köprüyü mecburen kullandıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Okuldan dönen kızı yalnız başına köprüden geçerken büyük korku yaşadığını anlatan Küçükala, "Köprü yıkıldı yıkılacak. Oynuyor köprü, ne kaldı ki şurada. Önceden motosikletle geçerdik. Şimdi yaya olarak bile geçerken titreme oluyor. Devlet yetkililerimizden köprümüzü tamir etmelerini istiyoruz" diye konuştu.



"KÖPRÜ ÜZERİNDE BİRİ VARKEN YIKILABİLİR"



Sarısüleymanlar sakinlerinden emekli öğretmen Canip Küçükala ise "Köprü mahalleliden yardım toplayarak yapıldı. Fethiye'de okuyan çocuğum da köprüden geçiyor. Her gün en az 15 orman işçisi servise binmek için bu köprüden geçiyor. Biz vatandaş devlet işbirliğinde inşa ettiğimiz bu köprünün acilen onarılmasını istiyoruz. Şuan da mevsim de uygun. Su miktarı az. Köprü şuan ki haliyle üzerinde biri varken yıkılabilir. Suya düşen biri yaralı kurtulsa bile boğulabilir" dedi.