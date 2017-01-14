Fethiye Heyeti Marmaris'i Gezdi

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve belediye meclis üyeleri hafta sonu ziyareti için Marmaris'e geldi.



Saatcı, iki belediyenin örnek birlikteliğine vurgu yaptı.Behçet Saatcı, Marmaris'teki sıcak karşılama ve ilgi nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a teşekkür etti. "Evimizde bile bu kadar rahat edemezdik" dedi.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Belediye meclis üyeleri Aralık ayında Fethiye'ye ziyarette bulunmuştu. Marmaris heyeti Fethiye'de ilgiyle karşılanmıştı.Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve belediye meclis üyeleri de bu ziyaretin ardından hafta sonu temasları için Marmaris'teydi.Akşam saatlerinde Marmaris'e gelen Başkan Saatcı ve beraberindekiler 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar tarafından karşılandı. Fethiye heyeti burada kendileri için hazırlanan su gösterisini izledi.İlerleyen saatlerde ise Başkan Acar ve Marmaris Belediye meclis üyeleri, Fethiye heyetiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Fethiye heyeti Cumartesi gününü de ilçe ziyaretleriyle sürdürdü. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Marmaris belediye meclis üyeleri Fethiye heyetine bu ziyaretlerde eşlik etti.



Heyet Marmaris öğle yemeği molasını Marmaris Limanı'ndaki bir restoranda verdi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.Behçet Saatcı, sıcak karşılama ve gösterdiği ilgi nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a teşekkür etti.



Saatcı, ilçe beledileri arasındaki bu birlikteliğin Başkan Acar tarafından başlatıldığına dikkat çekti. Bu birliktelikleri önemsediğini söyledi. Acar'ın Marmaris'te hayata geçirdiği projelerine işaret etti.Saatcı, Muğla'da hoşgörü, paylaşım ve ortak akla ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu birlikteliğin örnek olduğunu söyledi.



Büyükşehir yasasını ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün bu yasayı uygulama şeklini eleştiren Saatcı, Muğla'ya hizmet edilemediğini söyledi.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da ilçeler arasındaki işbirliğinin önemine değindi.Acar, karşılıklı ziyaretlerin ilçe belediyelerine motivasyon sağladığını kaydetti.Acar, Muğla'nın çok daha iyi yerlere taşınabileceğini söyledi. - MUĞLA