Fethiye'den Van'a Gönül Köprüsü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde perşembe günleri kermes düzenleyen Fethiye Evi Gönüllüleri, Van'daki Sebahattin Gündüz Anaokulu öğrencilerine oyun parkı ve oyuncak gönderdi.



Sebahattin Gündüz Anaokulu'nda bir yıldır öğretmenlik yapan ve Fethiyeli olan anaokulu öğretmeni Funda Günden, öğrencilerin oyun parkı ve oyuncak ihtiyacı için Fethiye Evi Gönüllüleri ile iletişime geçti. Anaokulu öğretmeninin, kış aylarında dışarıda oyun oynama şansı olmayan öğrencilerin kapalı alanda oyun parkı ve oyuncaklara ihtiyaç duyduğunu iletmesi üzerine Fethiye Evi Gönüllüleri, hemen harekete geçti. Düzenledikleri kermesin geliriyle öğrencilere oyun parkı ve oyuncak alan gönüllüler, malzemeleri kargoyla Van'a gönderdi.



Malzemeleri teslim alan Funda Günden, anaokulunun oyun alanına parkı kurup gelen oyuncakları da çocuklara dağıttı. Gelen oyun parkı ve oyuncaklarla çocukların güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Günden, "Hava şartlarından dolayı çocuklarımız kış boyunca kapalı alanda kalıyorlar. Ortak oyun alanlarında da yeterli oyuncakları yoktu. Bende Fethiye'deki dostlarım olan Fethiye Evi Gönüllüleri ile irtibata geçtim. Buradaki ihtiyaçları kendilerine ilettim. Kendileri de çok mutlu oldular. Tüm masrafları kendileri karşıladı ve ortak alanımıza oyun parkları, çocuklara sınıf oyuncakları, şapkalar ve hediyeler gönderdiler. Fethiye'den Van'a böyle bir gönül bağı kurulduğum için çok mutluyum" dedi. - VAN