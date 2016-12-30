Fethiye'den Haleplilere 4 Tır Yardım

Fethiye ilçesinde vatandaşların desteğiyle toplanan 4 tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.



Hayrat Vakfı Fethiye Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada toplanan malzemeler tırlara yüklendi. Tırlar yola çıkmadan düzenlenen törene, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Hayrat Vakfı Fethiye Şubesi Başkanı Hüseyin Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.



Çalık, yaptığı konuşmada, Halep'te kin ve nefret duygusunun had safhaya ulaştığını, insanların yaşama hakkının elinden alındığını söyledi.



Son olarak Halep'te 100 bine yakın insanın 8 kilometrekare alana sıkıştırıldığını ve yok edilmek üzereyken Türkiye'nin, hükümetin girişimleriyle canlarını kurtardığını anlatan Çalık, "Diyebilirsiniz ki 'Celabrus, Musul, İdlib Suriye'de ve Irak'ta. Bize ne?' Buralarda yaşayanlar da bizim insanımız. O coğrafyada kalmış Türkler ya da başka bir insan da olsa fark etmez. Biz hiç tanımadığımız Myanmar'a Afrika'nın göbeğine yardım gönderdik. Garip, yoksul, canında bezdirilmiş halde 'Cennette yemek var mıdır? Cennete gidelim anne' diye çocuğun vebali bizim değil bütün insanlığın üzerinde." dedi.



Türk milletinin güçlü bir şekilde mazlumlara destek verdiğini ifade eden Çalık, Türkiye'nin verdiği desteğin Fethiye'de de yoğun bir şekilde görüldüğünü kaydetti.



Hüseyin Çetinkaya ise gönderilen tırlarla Fethiye'nin son 3 yılda yardıma muhtaç insanlara gönderdiği yardım malzemesi 11 tır olduğunu bildirdi.



Konuşmaların ardından yapılan dua ile tırlar uğurlandı.