Fethiye'de Miniklerin Kar Sevinci

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir ilkokulun bahçesine hafriyat kamyonuyla dökülen kar, öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattı.



Fethiye Belediyesi uzun yıllardır kar yağmayan ilçe merkezindeki öğrencileri, karla buluşturmak için harekete geçti. Belediye ekipleri, 1100 rakımlı Nif Mahallesi'nden hafriyat kamyonuna yüklenen beyaz örtüyü, bu sabah Gazi İlkokulu bahçesine döktü. Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte bahçeye çıkan öğrenciler, kar yığınını görünce büyük sevinç yaşadı. Bazı öğrenciler kartopu oynarken, bazıları kardan adam yapmaya çalıştı. Öğrenciler gönüllerince eğlenirken bazı öğretmenlerde kartopu oynayarak onlara eşlik etti.



"HİÇ KAR GÖRMEY ÖĞRECİLER VARDI"



Okulda hiç kar görmeyen öğrencilerin olduğunu anlatan Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Halil Nuri Dontlu, "Fethiye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kar görmeyen çocuklarımız için buraya kar dökülmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız okul bahçesinde kar görünce çok eğlendiler. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.