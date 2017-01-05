Fethiye'de Kazaya Müdahale Eden Polislere Otomobil Çarptı; 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis ekibine başka bir otomobilin çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.



Kaza,l Çatalarık Mahallesi çevre yolunda meydan geldi. Çevre yolunda havaların yağışlı olması nedeniyle bir otomobilin tek taraflı kazası için olay yerine giden trafik polisleri Ercan Karpuz ile Reşit Aslan yol kenarında işlem yaptığı sırada sürücüsü tespit edilemeyen 34 LG 4849 plakalı otomobil, polislere ve yol kenarındaki araçlara çarptı.



Kaza yerinde işlem yapan polis memurlarından Ercan Karpuz, Reşit Aslan ve yaya Nazmi Zorbaş yaralandı.



Yaralı polis memuru Ercan Karpuz ile yaya Nazmi Zorbaş Fethiye Devlet Hastanesinde, Reşit Aslan ise Lokman Hekim Esnaf Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan otomobil ile sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı.



Kazayı haber alan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz Demirelli yaralanan polisleri hastanede ziyaret edip bilgiler aldılar.



Kazada yaralanan, polis memurlarının ve yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürerken kaçan otomobil her yerde aranıyor. - MUĞLA