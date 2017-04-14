Fethiye'de Hamamlara Fuhuş Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 15 hamam ve masaj salonuna düzenlenen eş zamanlı operasyonda işletmecilerinde aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı. 15 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 34 kişi "Resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifadelerini alan ekipler, N.K, K.Ö, G.K, H.T, K.K. ve T.Ö'nün sahte resmi evrak düzenlediğini tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan 6 kişi "Sahte resmi evrak düzenlemek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İlçedeki 15 iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda prezvetif, cinsel gücü artırıcı haplar, gebelik önleyici iğneler ele geçirildi. Bazı iş yerinde bulunan bilgisayara incelenmek üzeri el konuldu.



Öte yandan, 8 iş yeri "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçundan kapatıldı. 6 iş yerine ise idari yaptırım cezası kesildi. - MUĞLA