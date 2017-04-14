Hamamlara fuhuş baskını

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki hamam ve masaj salonlarına fuhuş baskını yapan polis ekipleri yüzlerce prezervatif, cinsel gücü arttırıcı hap, gebelik önleyici iğne ve seks oyuncakları ele geçirdi. 34 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 8 işyeri fuhuşa aracılık etmekten kapatıldı.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığını öğrenince eş zamanlı baskın yaptı. 15 ayrı işletmede yapılan aramalarda yüzlerce prezervatif, cinsel gücü arttırıcı hap, gebelik önleyici iğne ve seks oyuncakları ele geçirildi. 34 çalışan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bazı çalışanların sahte masörlük belgesi kullandığını tespit eden polis, soruşturmayı derinleştirdi.



Gözaltına alınanlardan N.K., K.Ö., G.K., H.T., K.K. ve T.Ö. sahte evrak düzenlediği tespit edildi. 28 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sahte evrak düzenlediği saptanan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 masaj salonu ve hamam 'Fuhuşa aracılık etmek' suçundan süresiz kapatıldı. 6 işyerine ise idari yaptırım cezası uygulandı.



- Muğla