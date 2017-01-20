Fethiye'de Evde Eğitim Gören Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde eğitim gören ortaokul öğrencisi Enes Keçe, evinde karne heyecanı yaşadı.



Karaçulha mahallesinde oturan Enes Keçe bahçede babasına yardım ederken iş makinasının altında kalması sonucu iki ayağı da kırıldı. Keçe ayaklarının kırılması nedeniyle evde eğitim göremeye başladı.



Evde karne heyecanı yaşayan Keçe'nin karnesini Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve Şube Müdürü Şadiye Ceylan verdi. Keçe'nin isteklerini de dinleyen Kaya, çeşitli hediyeleri başarılı öğrenciye armağan etti.



Evde eğitim alan Keçe matematik dersi hiç görmediğini belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'dan önümüzdeki dönem matematik öğretmeni istedi.



Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi kapsamında kalan eğitiminin bir bölümünü evde almaya başlayan Keçe, takdir alarak ailesini gururlandırdı.



Evde eğitim alan Keçe, matematik dersi hiç görmediğini ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdüründen matematik öğretmeni istedi. Keçe'nin bu istediğini hemen gerçekleştireceklerini belirten Kaya; "Enes çok değerli bir çocuğumuz. İlçemizde evlerinde eğitim gören 7 öğrencimiz var. Bunlar değişik sebeplerden dolayı raporlu olan öğrencilerimiz. Bu devletimizin güzel bir uygulaması. Okula gidemeyenin ayağına okul gidiyor. Olması gereken de buydu. Türkiye çağdaş eğitimi yakalamış olmanın gururunu yaşıyor. Bu projeyi başlatan Milli eğitim Bakanlığımıza öğrenci ve veliler adına teşekkürü borç biliyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Evde yatacaksınız, sınıfta kalacaksınız ve kimsede ilgilenmeyecekti. Bugünler insana verilen değerin bir göstergesi" dedi. - MUĞLA