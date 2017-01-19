Fethiye'de "Engellilerin Sosyal Entegrasyonu" Semineri Düzenledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezin "Engellilerin Sosyal Entegrasyonu" hakkında ortaklaşa bir seminer düzenledi.



Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezin toplantı salonunda yapılan seminere öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. Seminerde engelli hakları ve sosyal yardımları ile ilgili olarak Büyükşehir belediyesinin Psikoloğu Merve Şahin tarafından ailelere bilgi verdi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Fethiye Birim sorumlusu Barış Gökçen; "Büyükşehir olarak engellilerin sosyal haklarını korumaya ve desteklemeyi sürdürmeye devam edeceğiz. Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan öğrenci velilerine yönelik yaptığımız bu seminerde danışacakları bir kapı daha açık diyen Gökçe ailelere destek olmaya ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız dedi.



Özel Nursel Özdemir Özel Eğitim Merkezi Ezel Demirbaş"Muğla Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bugün yapmış olduğumuz bu seminerde engelli ailelerinin sahip olduğu haklardan haberdar ettik. Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu bu hizmete nasıl ulaşacaklarını aktardık. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Biriminde görevlisi psikolog Merve Şahin, aileler ile ilerleyen dönemde birebir görüşmek istediğini belirtti. Bu hizmet ile engellilerin sosyal hakları büyükşehir ve bizler tarafından korunuyor. Bölgemize bu hizmeti getiren büyükşehir belediyesine ve bizlere hiç düşünmeden desteklerini veren Sosyal Hizmetler Fethiye Birimine başta Barış Gökçen olmak üzere Erdem Kaya ve Merve Şahin' e çok teşekkür ederiz." dedi. - MUĞLA