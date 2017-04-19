Fethiye'de deniz dibi temizliği



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Deniz Temiz Derneği ile Deniz Ticaret Odası tarafından "Mavi Dalga Sürdürülebilir Deniz Turizmi" projesi kapsamında körfezde deniz dibi temizliği yapıldı.

Fethiye Kordon Boyu'nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, dibinde yaklaşık yarım saat dalış yapan dalgıçlar çok sayıda otomobil lastiği, halat, plastik ve demir boru, cam ve teneke boş içecek kutuları, şemsiye gibi çok sayıda atık çıkarıldı. Su altından çıkarılan atıklar arasından çıkan çamura bulanmış bir mavi yengeç çıktı. Çamura bulanan yengeç tekrar görevliler tarafından denize bırakıldı.

Temizliği ardından açıklama yapan dalgıç Yaşar Tekin, deniz dibi temizliği faaliyetine her yıl destek vermeye çalıştıklarını, çıkarılan atıklardan suyun altında daha fazlası bulunduğunu söyledi. Tekin, "Bunları çıkarıyoruz ki insanlar bunları görsün. 'Ya ben ne yapıyorum' diye bir sorsun kendisine. Biz bu dünyayı çocuklarımıza bırakacağız. Böyle devam edersek ne balık yiyebileceğiz ne de bir deniz canlısı görebileceğiz. Tabiatı öldürüyoruz" dedi.

Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman ise, farkındalığı artırmak için kısa bir alanda deniz dibi temizliği çalışması yapıldığını kaydetti. Deniz dibinin tamamen temizlenmesinin büyük bir ekipman ve zaman gerektiren bir faaliyet olduğunu ifade eden Duman, "Burada önemli olan denizcilerimizin denize sahip çıkarak koruması. Denizler kara kaynaklı kirliliklerin olduğu kadar gemilerden kaynaklı kirlilikler de var. Bu gibi etkinliklerle de insanlarımızdaki duyarlılığı artırmış oluyoruz. Fethiye deniz turizminin en önemli merkezlerinden birisi. Deniz turizminin sürdürülebilir olması için hepimizin denizlerimiz koruması gerekir" diye konuştu.

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Yalçın'da, kısa süreli temizlikte doğal ortamın ne kadar çabuk kirlendiğinin görüldüğünü dile getirdi. Yalçın, doğayı temizlemekten çok doğanın korumanın önemine vurgu yaptı.