Fethiye'de Cami Yeri İçin Referandum Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılması planlanan yeni cami projesinin yeri tartışma konusu olunca, ilçede referandum yapıldı.



Göcek Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'nin, ihtiyacı karşılamaması nedeniyle yeni bir cami yapılması kararlaştırıldı.



Büyükşehir yasası öncesinde Göcek Belediyesi tarafından hazırlanan imar planında, ibadet yeri olarak ayrılan iki alandan birisi olan ve içerisinde çocuk parkı ve portakal bahçesi yer alan alana yeni cami yapılması için bazı vatandaşlar Fethiye Belediyesine başvurdu.



Göcek'te bulunan 6 sivil toplum örgütü temsilcisi de yeşil alanın korunması ve yeni caminin başka bir alana yapılması için Fethiye Belediyesine görüş bildirdi.



Bunun üzerine belediye yetkilileri, gelen talepleri inceledikten sonra konuyla ilgili olarak mahallede referandum yapma kararı aldı.



Portakal bahçesi içerisine cami yapılmasını isteyenlerin "evet", istemeyenlerin ise "hayır" oyu kullanmaları istendi.



Belediye binasında yapılan ve binbir kişinin oy kullandığı referandumda 207 "evet", 789 "hayır" oyu çıktı, 5 oy da geçersiz sayıldı.



Belediye yetkilileri referandumdan çıkan sonuç doğrultusunda cami için bölgede yeni bir alan arayışına girdi.