Fethi Yaşar, Oyunu Kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu kapsamında sandık başına gitti.



Sabahın erken saatlerinde eşi Azize Yaşar ile birlikte Demetevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yaşar, 1123 nolu sandıkta oyunu kullanarak, "Artık söz de karar da milletindir" dedi.



"Ülkemize kardeşlik, barış ve huzur diliyorum"



Oy kullanma işleminin ardından diğer okullardaki sandıkları da ziyaret ederek görevlilere kolaylıklar dileyen Başkan Yaşar, okula oy kullanmak üzere gelen vatandaşlara da hayırlı günler diyerek bir süre sohbet etti.



Yaşar, "Seçimin öncelikle sükunet ortamında geçmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız vicdanın sesini dinleyerek, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünerek oy kullanmalıdır. Bugün Türk milletinin vereceği karar ülkemizin geleceği açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Sonuç ne olursa olsun ülkemize kardeşlik, barış ve huzur diliyorum" diye konuştu. - ANKARA