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Festivalin Kahramanı Ot'lar
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Festivalin Kahramanı Ot'lar

Öyle bir festival ki hangi güzele bakacağınızı şaşırıyorsunuz. İşte cilveli cibes, havalı radika... Peki kuşkonmaz ve arapsaçındaki bu kurum da neyin nesi...

Festivalin Kahramanı Ot'lar

Öyle bir festival ki hangi güzele bakacağınızı şaşırıyorsunuz. İşte cilveli cibes, havalı radika... Peki kuşkonmaz ve arapsaçındaki bu kurum da neyin nesi...

Kaynak: Dunya.com

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Festival, Arap