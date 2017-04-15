Festivalin Kahramanı Ot'lar
Öyle bir festival ki hangi güzele bakacağınızı şaşırıyorsunuz. İşte cilveli cibes, havalı radika... Peki kuşkonmaz ve arapsaçındaki bu kurum da neyin nesi...
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