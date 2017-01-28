Festivalde Muratpaşa Ödülleri

Antalya Uluslararası Kış Briç Festivali'nde Muratpaşa Belediyesi adına düzenlenen özel turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Belediye başkanvekili İbrahim Cephaneci'nin katıldığı törenle verildi.



Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Antalya Briç Kulübü tarafından düzenlenen ödüllü 11'inci Antalya Uluslararası Kış Briç Festivali Porto Bello Otel'de başladı. Pazar günü sona erecek festivalin açılışında 'Muratpaşa Belediyesi' adına özel bir turnuva düzenlendi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci'nin katıldığı törenle takdim edildi.



Cephaneci, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa'da her yaş grubunun spor yapabilmesi için spor tesisleri inşa edildiğini, özel programlar düzenlendiğini söyledi. Cephaneci "Spor yapmak için bizden destek isteyen her insanımıza tesislerle, programlarla imkan tanımaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA