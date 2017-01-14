'FESTİVAL Voleybol' Mayıs'ta Bursa'da

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Türkiye Festival Voleybol Turnuvası'nın ikincisi, Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Bursa'da gerçekleştirilecek. Mayıs ayında yapılacak turnuvada Bursa'nın Türkiye'nin dört bir yerinden 5000 sporcu ve ailesine ev sahipliği yapacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, festival boyunca gündemin sadece voleybol ve spor olacağını söyledi.

Başkan Altepe, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ı ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, 'Festival Voleybol' etkinliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Bursa'nın sporcu ve tesis alt yapısı en güçlü şehirler arasında yer aldığını söyleyen Başkan Altepe, 1 ay boyunca sporcu ve ailelerini iyi ağırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Konuşmasında ülke çapındaki organizasyonların Bursa'da olmasının ve sürdürülebilir hale gelmesinin önemine değinen Başkan Altepe, "Bizim en büyük hedeflerimizden biri Bursa'nın 7'den 70'e spor kenti olmasıdır. Voleybol da her yaştan insanın oynayabileceği bir spor dalıdır. Bu nedenle Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği turnuvayı çok önemsiyoruz. Sürekli hale gelmesini ve şehrimizde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Altepe, yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliğine de değindi. Şehirde tarihi ve kültürel eserler başta olmak üzere gezilebilecek yüzlerce lokasyonun bulunduğunu dile getiren Başkan Altepe, tüm bu değerlerin turnuva sporcularının organizasyondan mutlu ayrılmasına neden olacak ayrıntılar taşıdığını anlattı.

TVF Başkanı Akif Üstündağ ise, voleybol turnuvasına karşı gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan 'Festival Voleybol'un Bursa'nın güzelliğine güzellik katacağını söyleyen Üstündağ, gelişmiş spor alt yapısıyla turnuvanın bu sene bambaşka bir atmosfer yaşayacağına inandığını ifade etti. Başkan Altepe'nin spora ve sporcuya katkılarını dikkatle izlediklerini belirten Üstündağ, "Bursa, branşlaşma ve yatırım konusunda çok doğru hamleler yapıyor. Yaza doğru buraya, sadece İstanbul ve Ankara'dan değil Diyarbakır, Siirt, Batman ve Elazığ'dan da sporcular gelecek. Belki aralarında ilk kez Bursa'yı görecek olanlar vardır" diye konuştu.

İlki İzmir'de düzenlenen Türkiye Festival Voleybol Turnuvası, Mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden 5000 sporcu ve ailesinin katılacağı organizasyonda dopingle mücadele, temel teknik eğitim, hareket eğitimi, voleybol oyun kuralları, kondisyon ve beslenme konulu seminerler de düzenlenecek.