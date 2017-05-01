Festival'e Tat Katan Yarışma

477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Festivali Yemek Yarışması düzenlendi.

Tarihi Yenihan'ın bahçesinde düzenlenen yarışmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgülve yarışmacılar katıldı. Ünlü sunucu Gafur Uzuner'in sunumuyla renklenen yarışma, tatlı, hamur işi, zeytinyağlı yemekler ve etli yemek kategorilerinde yarışıldı. 68 yarışmacının katıldığı etkinlikte ülkenin birçok yerinden gelen jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kazananlar belirlendi.

Jürinin verdiği karar doğrultusunda Etli Yemekler kategorisinde birinciliği kazanan Hanife Özdenli'ye ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç takdim etti. Genç, yarışmacıyı tebrik ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.