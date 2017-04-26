Festival 408 Bu Yıl "GÖRÜNMEYEN"İ Keşfediyor

Bu yıl "Görünmeyen" temasıyla 6'ncısı düzenlenecek festivalde sanatseverleri, oyun ve dans performanslarından film gösterimlerine, söyleşilerden atölye çalışmalarına zengin bir program bekliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ile Sahne Sanatları alanı tarafından düzenlenen FESTİVAL 408, bu sene 4 – 10 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. BİLGİ öğrencilerinin hem üretici hem de yönetici olarak yer alacağı festivalin bu yılki mekanları, BİLGİ santralistanbul Kampüsü, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, KATS ve Atölye olacak.

Bu yıl "Görünmeyen" temasıyla düzenlenecek festivalde eserlerin her biri duygulardan davranışlara, sosyal kabullerden mesleklere, kültürden sahneye görünmez kılınan unsurlara odaklanacak. Değersiz, sıradan, çok kişisel veya saçma bulunan, bir sebeple saklama ihtiyacı duyulan ancak en samimi/doğru/gerçek temsil olan Görünmeyen, farklı temsil ve gösteri biçimlerinin yanı sıra film, atölye ve söyleşiler üzerinden ele alınacak.

Festivalin açılışında Reha Erdem'in yeni filmi

Festival, 4 Mayıs Perşembe günü Reha Erdem'in yeni filmi Koca Dünya'nın gösterimi ile başlayacak. santralistanbul Kampüsü'nde yapılacak gösterimin ardından filmin oyuncularıyla sohbet gerçekleştirilecek.

Festivalin programı kapsamında sanatseverlere üç performans sunulacak. 4 Mayıs'ta KATS Sahne'de gerçekleştirilecek gösterimlerde Aslınur Sarıca'nın "Gün", Barış Öncü'nün "Ahmet Baylan", Çağla Birand'ın "Dinle" adlı performansları sahnelenecek.

Tiyatro programında ise 7 Mayıs'ta KATS Sahne'de "Vardın mı?", "Görünmeyen" ve "Aletheia"; 8 Mayıs'ta "Mandal", "Karahindiba" ve "90'larda Bir Çocuğun Batılılaşma Hikayesi" adlı oyunlar sahnelenecek. 10 Mayıs'ta BİLGİ santralistanbul Kampüsü Green Stüdyo'da, "Fonksiyon" ve "Bütün Ümidim Bir Kelimede" adlı oyunlar izleyiciyle buluşturulacak.

"Talin Büyükkürkciyan ile Görünmeyen Ben" ve "Fulya Peker ile Güdülenme ve Performans" başlıklı iki atölye ise 9 Mayıs tarihinde bomontiada'daki Atölye'de gerçekleştirilecek.

Festivalin "Mezunlarla Söyleşi" bölümünde, İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi ve Sahne Sanatları mezunları, BİLGİ'li öğrencilerle buluşacak. Emre Erbirer moderatörlüğünde Burcu Halaçoğlu, Ege Çubukçu, Dilşah Güntav, Melodi Şıhmantepe, Rıza Ömer Yavuz ve Didem Kırış'ın katılacağı söyleşi, 10 Mayıs'ta Atölye'de düzenlenecek. Söyleşide mezunlar dinleyicilerle, hem kendilerine hem de çalıştıkları sektörlere dair görünmeyenleri paylaşacaklar.