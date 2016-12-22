Ferzan Özpetek Kimdir? Erkek Arkadaşı Simone Pontesilli ile Ne Zaman Evlendi?

Ferzan Özpetek, Türk asıllı İtalyan yönetmen, senarist ve yazardır. 1959 yılında doğmuştur.15 yıl boyunca yaptığı yardımcı yönetmenlik görevinden sonra, yönetmen koltuğuna ilk defa 1997 yılında çektiği Hamam filmi için oturdu. O yıldan itibaren 11 film daha çekti; filmlerinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptı. Aynı zamanda roman yazarı da olan Özpetek, iki roman eseri verdi. Son olarak İstanbul Kırmızısı romanını beyazperdeye uyarladı. İşte ünlü yönetmenin hayatına dair tüm detaylar.

SÜLEYMAN PAŞA'NIN SOYUNDAN GELİYOR

Özpetek ailesi, Mızıkayı Hümayun Kumandanı Süleyman Paşa'nın soyundan geliyor. Ferzan Özpetek'in annesi Nesrin Subaşı Özpetek, Süleyman Paşa'nın torunu oluyor.

HANGİ OKULLARDA EĞİTİM ALDI? KARİYERİNE NE ZAMAN BAŞLADI?

1976 yılında gittiği İtalya'da önce Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giderek bir yıl boyunca İtalyanca öğrenen yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için Roma La Sapienza Üniversitesi'e geçiş yaptı. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için Accademia Navona ve Accademia d'Arte Drammatica okullarına giderek Silvio D'Amico'dan dersler almıştır.

Bu dönemde Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi'nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi'nin yönetmen yardımcılığını üstlendi. Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 yıl, Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi ve Marco Risi gibi farklı yönetmenlerle çalıştı.

2016 YILINDA YASA KABUL EDİLDİ; EŞCİNSEL EVLİLİK YAPTI

Ferzan Özpetek, 2001 yılından itibaren birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasasının Mayıs 2016 tarihinde mecliste kabul edilmesinden sonra evlendi. Özpetek, son kitabı Sen Benim Hayatımsın'ı Simone Pontesilli'ye adamıştı.

BAŞARILARI

- Amerikalı şarkıcı Madonna, bir televizyon programına verdiği röportajda Ferzan Özpetek'in "bir dahi" olduğunu belirtti. Özpetek, 2009 yılında çektiği Serseri Mayınlar isimli filminin Los Angeles Film Festivali açılışındaki gösteriminden sonra John Travolta, Andy Garcia gibi isimlerden de tebrik almıştır.

- Ferzan Özpetek, 2005 yılında gerçekleştirilen 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, oyuncular Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Aytaç Arman, Kenan Işık ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bulunduğu kurula jüri başkanlığı yapmıştır. 2007 yılında ise 75. Venedik Film Festivali'nde jüri üyeliği yapmıştır.

1997 - 34. Altın Portakal Film Festivali, Hamam, En İyi Yönetmen, En İyi Film, En İyi Müzik

1998 - 17. Uluslararası İstanbul Film Festivali, Hamam, En İyi Yönetmen

2003 - Karlovi Vary Festivali, Karşı Pencere - La Finestra di Fronte, En İyi Film, En İyi Yönetmen

2004 - 25. Seattle Film Festivali, Karşı Pencere - La Finestra di Fronte, En İyi Film

2004 - 31. Flanders Uluslararası Film Festivali, Karşı Pencere - La Finestra di Fronte, Canvas Halk Ödülü

BASINDAN

EŞCİNSELLERE DESTEK ÇIKAN PAPA'YI ÖVDÜ

Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan ve filmlerinde eşcinsellik temasına yer veren yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya'nın önde gelen La Repubblica gazetesine eşcinsel bir İtalyan gencinin ölümünün ardından verdiği demeçte siyasileri, yaşadığı kent Roma'yı eleştirirken, Papa'yı övdü. Simone'nin ölümünü okuduğunda aklına ilk olarak Papa'nın Temmuz ayı sonunda Dünya Gençlik Günleri için gittiği Brezilya'nın Rio da Janeiro kentinden dönüşte uçakta söylediği "Ben, kim oluyorum ki; bir eşcinseli yargılayabilirim" sözlerinin geldiğini anlatan Özpetek, böyle bir Papa'ya sahip oldukları için şükretmeleri gerektiğini ifade etmişti.

'GAY TEMALI FİLMLER YAPIYORSUN'A CEVAP: DUYGULARI VE HAYATI ANLATIYORUM

Yönetmen Özpetek, 2007 yılında çektiği "Bir ömür yetmez (Saturno Contro)" filmine ilişkin bir müzisyen arkadaşının kendisine "Umarım bir başka gay temalı film yapmıyorsundur. Bu konuda etiketlenmekten çekinmiyor musun" diye sorduğunu aktararak, şu yorumları yapmıştı:

"Bugün niye hiç kimse heteroseksüel aşk ilişkileri çok iyi anlatan filmler yapan Gabriele Muccino'ya 'etiketlenmekten korkmuyor musun' diye sormuyor. Bugün ben bir yönetmenim ve o kadar. Eşcinsellik kelimesi benim hoşuma gitmeyen bir şey. Sadece duyguları ve hayatı anlatıyorum, bunu da yapmaya devam edeceğim."

"'TERÖR OLAYLARI DÜNYANIN HER YERİNDE OLUYOR, SADECE BU ÜLKEDE DEĞİL"

İtalya'da yaşayan Yönetmen ve Senarist Ferzan Özpetek, terör saldırılarından dolayı Türkiye'ye gelmeye korkanlara tepki olarak, İtalyan popunun yıldızları Mina ve Celentano'nun seslendirdiği şarkının klibini İstanbul'da çektiğini söyledi.

Ferzan Özpetek, yaşanan terör saldırıları nedeniyle bu dönemde Türkiye'de, İstanbul'da çalıştığı için İtalya'daki arkadaşlarından sert tepkiler aldığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bana 'Sen delisin, niye gittin yine oraya? Senin için korkuyoruz, endişeleniyoruz. Bir an önce dön. Neden orada çekiyorsun klibi? Buna ne gerek vardı?' gibi tepkiler içeren çok sayıda mesaj geldi. Ben ise, yapmak istediğimi yaptım. Terör olayları dünyanın her yerinde oluyor, sadece bu ülkede değil!"

İTALYAN YÖNETMENİN ACI GÜNÜ! ANNESİ NESRİN SUBAŞI ÖZPETEK'İ KAYBETTİ

İtalyan yönetmenin annesi Nesrin Subaşı Özpetek'i 20 Aralık Salı 2016 günü kaybetti. Haberi alır almaz İstanbul'a gelen ünlü yönetmen, Fenerbahçe Camisi'nde kılınan öğle namazına katılarak, Karacaahmet Mezarlığı'nda defin işlemlerini gerçekleştirdi. Bu acı haberi alan pek çok ünlü isim cenazeye katıldı.

FERZAN ÖZPETEK FİLMLERİ

1997 Hamam

1999 Harem Suare

2000 Cahil Periler

2002 Karşı Pencere

2005 Kutsal Yürek

2007 Bir Ömür Yetmez

2008 Mükemmel Bir Gün

2010 Serseri Mayınlar

2012 Şahane Misafir

2014 Kemerlerinizi Bağlayın

2017 İstanbul Kırmızısı