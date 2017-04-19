Ferudun Tankut: 'Kasımpaşa Karşısında Galip Gelmek İstiyoruz'

- Ferudun Tankut: "Kasımpaşa karşısında galip gelmek istiyoruz"



KARABÜK - Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, sezonun en kötü maçını Bursaspor karşısında oynadıklarını vurgulayarak, cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçı ile bunu telafi etmek istediklerin söyledi.

Kardemir Karabükspor cuma günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda sürdürdü. Kulüp Başkanı Ferudun Tankut stada gelen futbolcularla tokalaştıktan sonra Teknik Direktör Zoran Barisic ile bir süre görüştü.

Önlerinde 7 maç kaldığını ve bu maçlardan alacakları puanlarla ligdeki yerlerini belirleyeceklerini belirten Tankut, "Toplayacağımız puanlarla bu işin maddi yönü ve bir taraftan da takımı daha iyi görerek ortaya koyacağı performansa göre gelecek sezonun hazırlığını yapacağız. Zor bir sezon olacağını sezon başında söylemiştik. Zor, inişli ve çıkışlı bir lig. Bizim için ilk sene ligde tutunmak önemliydi. Şu an itibariyle 34 puanımız var. Alacağımız bir galibiyet bizim aşağıyla ilgili herhangi bir hesap yapmamızı gerektirmeyecek. Traore ve Kerim'in oynayamayacağı Kasımpaşa maçında diğer arkadaşlarımızın mücadelesiyle galip gelmek istiyoruz" dedi.