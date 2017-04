Ferruh Filiz'in +1 Farkındalığına Teşekkür

"21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" öncesinde başlattığı kampanya ile Down Sendromlu çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna katkı sağlanması amacıyla gözlük satışlarının bir bölümünü derneğe bağışlama kararı alan Ferruh Filiz Optik, toplam dokuz mağazasından elde edilen geliri derneğe bağışladı.

Yapılan bağışın down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde kullanılacağını belirten İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, "Bugüne kadar birçok kurum ve kuruluştan destek gördük. Çocuklarımızın mutlu olması ve toplumdaki farkındalığın artırılması adına herkes elinden geldiğince katkı sağladı, sağlamaya devam ediyor. Ferruh Filiz Optik, bir ay boyunca dokuz mağazasında bu farkındalık için önemli bir kampanya yürüttü. Derneğimizin maalesef hiçbir geliri yok. Sağlanan bu katkı çocuklarımızın çeşitli ihtiyaçlarını sağlamak için kullanılacak. Derneğimize katkılarından ve +1 farkındalık yarattıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

// "EN ANLAMLI DESTEK"

Ferruh Filiz Optik Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi Melis Filiz Demirtaş ise kampanya ile down sendromlu bireylere ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Müşterilerin de aynı duyarlılığı paylaşmalarından mutlu olduklarını kaydeden Demirtaş, "Çok olumlu geri dönüşler aldık. Ay sonunda satışlarımızdan elde edilen gelirin belli bölümünü derneğe bağışlayarak küçük de olsa bir katkı sağlamak istedik. Ama daha da önemlisi toplumda farkındalık ve duyarlılık yaratmaktı, başarabildiysek ne mutlu bize. Dileğimiz, farklı kampanyalarla bu duyarlılığın yıl boyunca sürdürülebilir olması" dedi.