Fernando Muslera, Galatasaray'da Kalacak Mı?

FutbolArena - Galatasaray'ın ve Uruguay Milli Takımı'nın file bekçisi Fernando Muslera geçen hafta İstanbul'daki kar yağışı ve zorlu hava koşullarından etkilenince aracını büyüttü. Eşi ile birlikte büyük ve güvenli bir araç kullanmak üzere karar alan Muslera; lüksten de vazgeçmeyerek Volvo XC90 marka SUV aracı tercih etti.



FERNANDO MUSLERA: "TÜRKİYE'Yİ VE İNSANLARINI SEVİYORUM"



Galatasaray'la 2017-2018 sezonu sonunda kontratı bitecek olan Muslera'la yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı ile ilgili olarak konuştu ve "6 yıldır buradayım ve Türkiye'yi, insanlarını seviyorum. Gelecek neler gösterir bilemeyiz" dedi.



