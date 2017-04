Fernandes: 'Süper Lig, Hırvatistan Liginden Heyecanlı'

Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında Hırvatistan Ligi ekibi Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı forvet Junior Fernandes, Spor Toto Süper Lig için "Mücadelenin, teknik ve taktik ile birleştiği bir lig." dedi.



Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşilli takımda forvet Fernandes ile orta saha oyuncusu Taha Yalçıner, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Devre arasında transfer olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4 gol ve 2 asistlik katkı verdiğini hatırlatan 28 yaşındaki Şilili futbolcu, "Şu an her şey güzel. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım benim performansım daha iyi olur." ifadelerini kullandı.



Hırvatistan ligi ile kıyasladığı Süper Lig'in, daha mücadeleci olduğunu aktaran Fernandes, "Süper Lig, mücadelenin, teknik ve taktik ile birleştiği bir lig. Hırvatistan ligi daha genç oyuncuların bulunduğu, biraz daha gelişen bir lig. Burası benim için daha heyecan verici, daha iyi bir lig." diye konuştu.



Gelecek sezon da Akdeniz ekibinin kadrosunda yer alıp almayacağı sorusuna Fernandes, "Ligin bitimine 2 ay var. Burası güzel, şirin bir şehir. Alanya'da mutlu ve huzurluyum ama gelecek yıl burada oynamam için Aytemiz Alanyaspor ve geldiğim kulüp Dinamo Zagreb'in anlaşması lazım." yanıtını verdi.



Taha Yalçıner: "İyi bir takımız"



Turuncu-yeşilli takımın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ise teknik direktör Safet Susic yönetiminde ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.



Son maçlardaki performanslarıyla ligde alt sıralardan uzaklaşmaya başladıklarını dile getiren Taha, "Daha lig bitmedi. Bu hafta zorlu bir maça çıkacağız. Gaziantepspor bu maça son şans olarak bakıyor. Galibiyetle ayrıldığımız takdirde çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Deplasmanda oynayacağız ancak biz de formda ve iyi bir takımız. İki takım için de kolay maç olmayacak. Gaziantepspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Performansını da değerlendiren Taha, ligin ikinci yarısında az forma giymiş olmasının çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediğini vurgulayarak, "Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Forma giyip giyememem ya da az giymiş olmam hocamızın takdiridir. Hocamızın kararına saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.



Öte yandan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular, topla ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli takımın, basına kapalı bölümde ise taktik idman gerçekleştirdiği öğrenildi.