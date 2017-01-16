Fernandao Durdurulamıyor

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.



FERNANDAO'DAN 6 MAÇTA 8 GOL



Adanaspor ağlarını penaltıdan sarsan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jose Fernandao, görev yaptığı son 6 resmi maçı boş geçmedi.



Fernandao, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe adına son 3 maçta da gol attı. Amed Sportif karşısında ve Menemen Belediyespor karşısında 1'er penaltı golü atan Fernandao ayrıca iç sahada oynanan Menemen Belediyespor maçında hat-trick yaptı.



LİGDE ADVOCAT'IN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI



Gençlerbirliği maçında bir gol atan Fernandao, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında da penaltıdan 1'er gol attı. Fernandao ayrıca kamp döneminde Antalya'da oynanan hazırlık maçlarında Denizlispor'a karşı üç gol ayrıca Partizani Tirana karşısında bir gol kaydetmeyi başardı.