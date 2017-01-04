Ferman Toprak'tan Alkışlanacak Hareket

Sahnesinde 3 çiftin evlilik teklifine şahitlik eden Toprak, "Ben evlendim,çok mutluyum.Sizlerinde mutlu olmasını Allah'tan dilerim "dedi.

Saatlerin 00.00 'ı gösterdiği anda 2017 coşkusunu hayranlarıyla kutlayan Ferman Toprak, akabinde gecenin ikinci adresi Faceclub''te sahneye çıktı. Yeni yılın ilk saatinin coşkusunu kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla yaşayan başarılı şarkıcı,burdaki sahnesinde de 2 çiftin evlilik teklifine şahitlik etti. Çiftlere mutluluklar dileyen Toprak "Yeni yılda herkese saglık ,huzur ve mutluluklar diliyorum. Allah vatanımıza milletimize birlik ve dirlik versin" dedi.

Üzücü reina haberi kendisine ulaşınca sahnesini sonlandırdı

Gece devam ederken Reina'daki saldırının duyulması üzerine Ferman Toprak, gelenlerden helallik isteyerek"Bu gece böyle oldu.Üzgünüm.Hakkınızı helal edin" diyerek sahnesini sonlandırdı.