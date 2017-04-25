Ferman Toprak, Çocuğunun Adını 'Vatan' Koyacak

Ünlü türkücü Ferman Toprak, yeni albümünü "Saldır Moruk"u tanıttı. Eşiyle bebek beklediklerini söyleyen Toprak, ister kız olsun ister erkek çocuğunun adı 'Vatan' koyacakmış.

"ALBÜMÜMÜ İLK, EŞİM DİNLEMEZSE EVE ALMAZ"

Albümde Serdar Ortaç'ın "Senin ki" parçasını da seslendiren sanatçı Ferman Toprak, Ortaç'la bu parçada düet yaptı. "Çok güzel ve samimi bir iş çıktı" diyerek duygularını da dile getiren Toprak albümle ilgili iddialı konuştu. Albümde 2 tane de Gaziantep türküsünün bulunduğunu belirten Toprak "Albümü ilk eşim dinlemezse benim eve girme şansım olmaz " diyerek espri yaptı.

FERMAN TOPRAK: ÇOCUĞUMUN ADI 'VATAN' OLACAK

Yakında baba olacağı için heyecanlı olan Ferman Toprak "Kız ya da erkek olsun çocuğumun ismi 'Vatan' olacak" dedi.