Ferizli Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

2017'nin ilk meclis toplantısında 7 gündeme 1 ek gündem ilave edildi ve toplam 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Ferizli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Belediye Meclisi Ocak ayı Meclis Toplantısının gündemini oybirliği ile onayladı. Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı konuşmalara yer verildi. Meclis tarafından 2017 yılının ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına huzur, barış, mutluluk getirmesi temennilerinde bulunuldu ve İstanbul'da yaşanan hain terör olayı kınandı.

Görüşülen maddelerden bazıları;

Ferizli'de Sosyal gelişim Merkezi binası yapılabilmesi için Belediye Hizmet binası kaşsısında mülkiyeti belediyeye ait yerin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2017 yılında Meclis Başkanı ve Meclis üyelerinin huzur hakları, zabıta personelinin mesai ücretlerinin belirlenmesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Belediyenin 2016 mali yılının iç denetim komisyon üyeleri seçildi ve 10 gün boyunca iki uzman kişiden faydalanılmasına oybirliği ile karar verildi.