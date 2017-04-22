Sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Feridun Düzağaç, 22 Nisan'da Gaziantep Hayal Kahvesi sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.



İlk kez Mersin'de bir grubun solisti olarak şarkı söylemeye başlayan Feridun Düzağaç, kendi müziklerini üretmeye 1988'de üniversiteden dört arkadaşıyla birlikte kurduğu Tını grubuyla başladı. 1990'lı yıllardan beri melankolik şarkı sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Düzağaç, 2009 Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde "Beni Bırakma" şarkısına çektiği klip ile Yılın Klibi Ödülü'ne layık görüldü.



Feridun Düzağaç müziğin yanısıra televizyon ve sinema filmlerinde de rol aldı. 2005 yapımı "Gece 11.45", 2007 yapımı "2 Süper Film Birden" ve 2008 yapımı "Aşk Tutulması" isimli sinema filmleri ile "Derman" ve "Binbir Gece" dizilerinde kamera önüne geçti.



Detaylar :



İl : Gaziantep



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Gaziantep



Mekan Adresi : Osmangazi mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall AVM Kapı No: B1-S-15A/B



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Feridun Düzağaç



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır