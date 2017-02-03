Rock müziğin eskimeyen isimlerinden Feridun Düzağaç, 3 Şubat'ta garajistanbul'da en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek.



Kendi müziklerini üretmeye 1988'de üniversiteden dört arkadaşıyla birlikte kurduğu "Tını" grubuyla başlayan Feridun Düzağaç, 1997 Ocak ayında "Beni Rahatta Dinleyin" albümünü; 1998 Temmuz'unda da İstanbul'da yazdığı şarkılardan oluşan ikinci solo albümü "Köprüden Önce Son Çıkış"ı çıkardı. 2000 yılında yayınlanan "Bülent Ortaçgil'e Saygı" albümüne onun "Sevgi" şarkısını seslendirdi.



Yaklaşık 3 yıl sonra, yine tamamen kendi şarkılarından oluşan" © Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir" albümünü; 2003 yılında ise" Orjinal Altyazılı" albümünü çıkarttı. 2004 Ağustos ayında ara albüm ve konser kayıtlarından oluşan "Uzun Uzun Feridun Düzağaç"ı çıkarttı. 2006 yılının başında ise 5. stüdyo albümü olan "Bir Devam Filmi/Siyah Beyaz Türkçe Dublaj"ı çıkaran sanatçı, 2008 yılında "Uykusuza Masallar" albümünü yayınladı. 7. Stüdyo albümü olan "FD 7, Meyil Adresim Sensin" ise 2010 yılı Mart ayında yayınlandı. 2013 Mart ayında yayınladığı "Flu" albümünden sonra 2015 Ekim ayında 9. Stüdyo albümü olan "Başka" sevenleriyle buluştu.



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