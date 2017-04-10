Ferhat Tunç, Cumhurbaşkanına Hakaretten İfade Verdi

SANATÇI Ferhat Tunç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma nedeniyle ifade verdi. Tunç ifadesinde, "Sanatçı kimliğimin yanı sıra politik kimliğimle de bilinen biriyim. Cumhurbaşkanının kişiliğine yönelik hakaretim söz konusu değil. Yaptığım paylaşımlar eleştireldir ve güncel siyasi konuları içermektedir" dedi.



İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açtığı Ferhat Tunç, bugün Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.



İfade verdikten sonra Emniyet Müdürlğü'nden ayrılan Tunç, Twitter hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunduğu söyledi. Tunç, "Muhalif basının susturulduğu bu ülkede sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Sanatsal çalışmalarımın yanı sıra ülkemizin geleceğini ilgilendiren siyasi konularla ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Hakaret ederek kendini ifade eden biri değilim. Kamuoyunda sanatçı kimliğim yanı sıra politik kimliğimle de bilinen biriyim. Cumhurbaşkanının kişiliğine yönelik bir hakaretim söz konusu değil. Yaptığım paylaşımlar eleştireldir ve daha çok güncel siyasi konuları içermektedir. Bu anlamda hakaret suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.



- İstanbul