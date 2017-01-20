Evkur Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz'ı renklerine bağladı.
Uzun süredir sol kanat için oyuncu arayışlarında olan sarı-kırmızılı yönetim Kasımpaşa'da forma giyen oyuncuya imza attırdı. TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu kuran Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da top koşturan Ferhat Kiraz'ı kadrosuna katarak, ara transferde üçüncü transferini gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Malatya'ya gelen tecrübeli oyuncunun, yarın oynayacak olan Mersin İdmanyurdu müsabakasının kadrosuna dahil edilmeyeceği belirtildi.
İrfan Buz'un Bursaspor'dan öğrencisi
28 yaşındaki oyuncu Ferhat Kiraz, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 5 resmi müsabakada görev alarak 51 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen sol bek, bu maçlarda ise toplam 450 dakika sahada kaldı. 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Ferhat Kiraz, daha önce Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde de oynadı. TFF 1. Lig'de Karşıyaka, Hacettepe ve Boluspor formaları da giyerken Ferhat Kiraz, kariyeri boyunca 194 maçta toplam 12 bin 191 dakika görev aldı. Bu maçlarda toplam 39 gol kaydeden başarılı oyuncu, Teknik Direktör İrfan Buz'un Bursaspor'dan öğrencisi oluyor.
Buz, sol kanat için özellikle eski oyuncunun alınması yönünde yönetime rapor sunmuştu. - MALATYA
Ferhat Kiraz, Evkur Yeni Malatyaspor'a İmzayı Attı
Evkur Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz’ı renklerine bağladı.
Evkur Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz'ı renklerine bağladı.