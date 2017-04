Ferhat Göçer: 13'ün Uğuruna İnanıyorum

ŞARKICI Ferhat Göçer, 13 yıldır Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdiğini belirterek, "13'ün uğuruna inanıyorum" dedi.



Bostancı Gösteri Merkezi'nde 13 yıldır her sene sahne alan Ferhat Göçer, 29 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de aynı mekanda sevenleriyle buluşacak. Göçer, 13 yıldır aralıksız her sene Bostancı'da sahne aldığını ifade ederek, "Bu sene 13'üncü yılımın olmasının, genel kanının aksine bana uğur getireceğine inanıyorum. Konser için adeta kampa girdim ve konsere gelecekler için büyük sürprizler hazırladım" diye konuştu.



"AMATÖR MÜZİSYENLERİN HEYECANI VE TUTKUSU GÖRÜLMEYE DEĞER"



Uzun süredir listelerin zirvesinde yer alan "Aşkın Mevsimi Olmaz ki" şarkısı için amatör müzisyenlere, "Sen söyle, biz milyonlara ulaştıralım" çağrısında bulunan Ferhat Göçer'e yüzlerce video geldi. Sanatçı, bu videolardan hazırladığı klip çalışmasını da ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla paylaşacağını açıklarken, "Amatör müzisyenlerin çalışmalarına her zaman çok önem verdim. Müzik aşkıyla yanıp tutuşan insanlara, bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsem çok mutlu oluyorum. Onların heyecanı ve tutkusu görülmeye değer" dedi.



