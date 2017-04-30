Ferhangi Şeyler
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesidir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenyurt
Mekan : Torium AVM
Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere
Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00
Kategori : Ferhangi Şeyler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io