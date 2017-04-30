Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile  seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesidir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Esenyurt

Mekan : Torium AVM

Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere

Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00

Kategori : Ferhangi Şeyler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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