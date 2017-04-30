Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.



Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesidir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Ferhangi Şeyler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır