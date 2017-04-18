Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile sezon boyunca Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.



Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesidir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ferhangi Şeyler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır