Ferhangi Şeyler
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile sezon boyunca Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile sezon boyunca Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesidir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ferhangi Şeyler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io