Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile sezon boyunca Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler ile sezon boyunca Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesidir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Ses Tiyatrosu

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Halep Pasajı, No: 62/90

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ferhangi Şeyler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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