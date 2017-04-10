Ferhan Şensoy - Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ferhan Şensoy - Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Yenimahalle Nazım Hikmet KM

Mekan Adresi : Urankent Girişi, No: 50

Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ferhan Şensoy - Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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