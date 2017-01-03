Yazar: Nazım Hikmet RAN



Yönetmen: Nazlı KAYI



Konu: Erzen kentinin kadın hükümdarı Mehmene Banu, kız kardeşi Şirin için bir köşk yaptırmıştır. Köşkü süsleme işini o yörenin en usta süslemecisi (nakkaş) Ferhad'a verirler. Ferhad, çalışırken Şirin'i görür ve ona aşık olur. Mehmene Banu da Ferhad'ı sevmektedir. Bu nedenle Şirin ile evlenmesini istemez, karşı çıkar. Bu arada halk susuzluktan hastalanmakta ve su olmadığı için ölümler olmaktadır. Tek damla su yoktur. Mehmene Banu, Ferhad ile Şirin'in aşkını bir şekilde kabul edeceğini bildirir. Eğer Ferhad dağı deler ve köye suyu ulaştırırsa aralarından çekilecektir. Halkını susuzluktan kurtarmak için çalışan Ferhad'a halk da yardım etmektedir. Olay, Ferhad ile Şirin'in aşkından çıkıp, köye su ulaştırmak için yaşam savaşına dönmüştür.



Oyun; İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Actor Club üyeleri tarafından, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Fehmi İŞGÖREN Sahnesi'nde (Konak YKM) sergilenmektedir.



Biletler; 15TL olup İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi Gişesinden (0232 4452033) temin edilebilir.